Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Imminence, Allegaeon sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Accept ‘Fast As A Shark’ (feat. Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mikkey Dee) AL9X1 ‘Hope And Love’ (feat. Matthias Sayer) Allegaeon ‘Dark Matter Dynamics’ Audrey Horne ‘Insanity’ Betontod ‘All die schönen Menschen’ Black Spikes ‘Motina’ Bloodhunter ‘Masters Of Deceive’ Des Rocs ‘Fall Together’ Dry Wedding ‘Moths’ Electric Callboy ‘Let The Good Times Roll’ (feat. The Offspring) Entombed ‘Retaliation’ Fleshcrawl ‘Chapel Of Guts’ Gorod ‘Forgiveness’ Horskh ‘Glow’ If These Trees Could Talk ‘Sea Of Glass’ Imminence ‘The Sword That Never Bends’ Induction ‘Strangers To Love’ (feat. Clémentine Delauney) Rising Insane ‘Dark’ (feat. Accvsed) Skáld…