Jetzt die Helloween-7" sichern: Diese weltexklusive Single gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025.

Exklusive Helloween-Vinyl nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe - jetzt vorbestellen! Aller guten Dinge sind drei! METAL HAMMER ruft den Vinylsommer aus und geht mit der dritten schwarzen Heftbeilage in Folge ins Finale. Gemeinsam mit Helloween veröffentlichen wir eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe! Das neue Helloween-Album GIANTS & MONSTERS verspricht, das Melodic Metal-Highlight des Jahres zu werden. Wir zelebrieren das zweite Album nach der Reunion mit den ehemaligen Mitgliedern Michael Kiske und Kai Hansen mit einer exklusiven Vinyl-7“: Die brandneue Single ‘This Is Tokyo’ gibt es einzig und…