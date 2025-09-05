Wer sich schon einmal in die Startlöcher für den Ticket-Vorverkauf zum nächstjährigen Wacken Open Air begeben will, kann dies tun.

Das diesjährige Wacken Open Air steht zwar noch an — um genau zu sein: direkt vor der Tür — mit Bands wie Guns N’ Roses, Gojira, Saltatio Mortis und Machine Head, dennoch werden bereits Vorkehrungen für nächstes Jahr getroffen. Während die Festival-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen sicher bereits einige Bands für 2026 gebucht haben, können interessierte Besucher schon einmal den ersten Schritt in Sachen Eintrittskarten machen. Denn die Organisatoren haben wie üblich eine Mailing-Liste für den Vorverkauf angelegt. Jubiläum steht an "Liebe Metalheads, wie gewohnt haben wir wieder eine Mailing-Liste für alle Infos rund um das nächste W:O:A online…