Judas Priest haben zu Ehren von Black Sabbath und Ozzy Osbourne bekanntlich den Klassiker ‘War Pigs’ gecovert (siehe Video unten). Wie Schlagzeuger Scott Travis nun in einem neuen Interview bei "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" ausgeplaudert hat, haben die britischen Metal-Götter offenbar noch eine weitere Version des Tracks in der Hinterhand -- wobei kein Geringerer als Ozzy selbst mitmischt. Posthumes Feature Zunächst sprach Travis noch ein wenig darüber, dass Judas Priest beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne nicht teilnehmen konnten. "Wir wussten von der Black Sabbath-Reunion beziehungsweise des letzten Black Sabbath-Konzerts, das im Vereinigten Königreich anstand. Aber wir…