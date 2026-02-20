Schauspieler Jason Momoa hatte ziemlich Lampenfieber vor dem letzen Black Sabbath-Konzert, weil er die Show moderieren sollte.

Dass Jason Momoa (‘Aquaman’, ‘Game Of Thrones’) ein Metalhead ist, dürfte allgemein bekannt sein. Der Schauspieler moderierte schließlich auch "Back To The Beginning", das letzte Black Sabbath-Konzert im Juli 2025. Wie das für ihn war und warum er eigentlich Angst davor hatte, erzählt Momoa dem Talkshow-Host Jimmy Fallon in dessen The Tonight Show. Wie ein Gott Über Ozzy Osbourne meint er: "Er ist wie ein Gott für mich." Dann erzählt er: "Das Konzert wurde angekündigt und ich rief jeden an, den ich kannte. Ich telefonierte mit Metallica, Anthrax, nur um Tickets zu bekommen, damit ich dabei sein konnte. Es gab nur eine…