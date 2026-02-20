Arch Enemy stellen neue Sängerin vor, veröffentlichen neue Single mit offiziellem Musikvideo und kündigen intime Club-Tournee in Europa im Sommer 2026 an.

Die schwedische Melodic Death Metal-Band Arch Enemy schlägt ein neues Kapitel auf und präsentiert ihre neue Sängerin. Die Single ‘To The Last Breath’ ist ein Beweis für das Vermächtnis der Band und ein Schritt in Richtung einer neuen, aufregenden Ära von Arch Enemy: ‘To The Last Breath’ besticht nicht nur durch kraftvolle Musik, sondern ist auch der erste Arch-Enemy-Song, auf dem die neueste Ergänzung der Besetzung zu hören ist – die neue Sängerin Lauren Hart (Ex-Once Human). Michael Amott, Gitarrist und Gründer von Arch Enemy, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit Lauren war ein wichtiger Schritt in meiner Laufbahn. Mit ihr zu…