Christoph Schneider von Rammstein erklärt ausführlich, warum er keine zu komplizierten Sachen am Schlagzeug veranstaltet.

Christoph Schneider von Rammstein hat in einem aktuellen Interview über seinen Spielstil am Schlagzeug geplaudert. Im Gespräch bei Thomann's Drum Bash (Video siehe unten) erläutert der 58-Jährige, warum er sich im Rahmen der NDH-Formation einen relativ simplen Trommelstil angewöhnt hat. Außerdem gibt der Berliner an, dass er beim Musikmachen Sänger Till Lindemann nicht auf die Palme bringen will. Maximal Song-dienlich So entgegnet der Rammstein-Drummer auf die Frage, was beim Zusammenspiel in der Band das Wichtigste aus Sicht desjenigen hinter der Schießbude sei: "Mach den Sänger nicht wütend. Das bedeutet, dass man die Band unterstützen und seine Basis für die anderen…