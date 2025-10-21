Bruce Dickinson gönnt es sich, auf seinen Soloscheiben härter zu rocken als bei seiner Haupt-Band Iron Maiden.

Iron Maiden sind -- was ihre jüngsten Veröffentlichungen angeht -- nicht unbedingt durch geradlinige Heavy Metal-Brecher aufgefallen. Der geneigte Hörer musste sich auf die vielschichtigen Kompositionen einlassen wollen. Darauf aufbauend sollte Frontmann Bruce Dickinson im Interview bei dem Radiosender 94.9 & 104.5 The Pick dazu Auskunft geben, ob die im Vergleich zu seiner Stammkapelle "härtere" musikalische Gangart seiner Soloalben mit Absicht zustandegekommen ist. Grenzenlose Klangpalette "Ja, denn bei Iron Maiden gibt es offensichtlich stilistisch und in allem eine Menge Einfluss von Steve [Harris; Bassist, Gründer und Haupt-Songwriter -- Anm.d.Red.]", gibt Bruce Dickinson zu bedenken. "Und während es manchmal heavy ist,…