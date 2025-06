Daniel Williams, der ehemalige Schlagzeuger von The Devil Wears Prada, ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Die Musikwelt trauert: In den frühen Morgenstunden des 22. Mai 2025 stürzte eine Cessna 550 nahe des Montgomery-Gibbs Executive Airport, San Diego ab. Alle Insassen des Privat-Jets starben. Unter ihnen war Daniel Williams, der bis 2016 bei The Devil Wears Prada trommelte. Auch Musik-Manager Dave Shapiro zählt zu den Todesopfern. Weitere Namen sind bislang nicht bekannt. Jedoch seien insgesamt sechs Passagiere an Bord gewesen. Berichten zufolge soll der Privat-Jet, der Shapiro gehörte und von ihm geflogen wurde, in dichten Nebel geraten und gegen 3:45 Uhr in ein Militärwohngebiet gestürzt sein. Mehr als ein Dutzend Häuser und Fahrzeuge wurden getroffen, was…