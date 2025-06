Seit der Reunion 2021 hoffen Fans auf neue Musik von Mudvayne. Das Warten auf Album Nummer sechs könnte bald ein Ende haben.

Bereits 2023 gab verkündete Sänger Chad Gray via Instagram, „Demos für ein paar neue Mudvayne-Songs zu machen. Das wird die erste Musik sein, die wir seit 14 Jahren rausgebracht haben.“ Eine freudige Nachricht für die Fan-Gemeinde. Schließlich hatten sich Mudvayne 2010 aufgelöst und seit der Wiedervereinigung 2021 bei ihren zahlreichen Liveshows lediglich altes Material zum Besten gegeben. Vergangenen Juli gab Gray gegenüber dem Radiosender 93X an, dass er, Gitarrist Greg Tribbett, Schlagzeuger Matthew McDonough und Bassist Ryan Martinie bis dato „ein bisschen Filesharing und Ähnliches gemacht“ haben. Er fügte außerdem hinzu: „Das Einzige, was wir noch nicht getan haben, ist,…