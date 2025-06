Laut Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson zählen im Musikgeschäft ein gesundes Selbstvertrauen und nachhallende Inhalte.

Bruce Dickinson hat kürzlich in einer Gesprächsrunde am Musicians Institute in Los Angeles teilgenommen. In einem vorab geführten Interview sollte der Iron Maiden-Frontmann aufstrebenden Musikern einen Tipp geben. Der Rat des 66-Jährigen: Auf sich selbst vertrauen und Themen auswählen, mit denen man seine Zuhörer ins Herz trifft. "Eines der wichtigsten Dinge ist der Glaube an sich selbst", stellt Bruce Dickinson klar. "Und das kann man niemandem beibringen. Das ist eine Charaktereigenschaft. Ich habe mit Leuten gespielt, die verblüffende Musiker waren, aber für immer dazu verdammt waren, in ihrem Schlafzimmer zu spielen, weil sie nicht an sich selbst glaubten. Weil sie…