Ozzy Osbourne hob mit dem Ozzfest einst seine eigene Festivaltournee aus der Taufe. Dazu sah er sich jedoch nur genötigt, weil er woanders verschmäht wurde.

Das Ozzfest war eine Institution, was Festivals angeht. Initial hätte es das Event jedoch gar nicht geben müssen, hätten gewisse Leute nichts gegen Ozzy Osbourne gehabt. Doch um diese Geschichte komplett zu erzählen, müssen wir ein wenig weiter ausholen. So wird der Bühnenabschied im Sommer in Birmingham nicht das erste Mal sein, dass sich der heute 76-Jährige zur Ruhe setzt. Der Dino ist los Bereits in Neunziger Jahren verlegte sich die Black Sabbath-Legende schon einmal aufs Altenteil. Damals vermuteten seine Ärzte, dass der "Prinz der Dunkelheit" an Multipler Sklerose oder Parkinson leiden könnte. Deswegen zog Ozzy Osbourne 1992 im zarten…