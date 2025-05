1995 veröffentlichten White Zombie ihr letztes Album, bevor Rob Zombie seine Solo-Karriere begann. Nun wird ASTRO-CREEP: 2000 30 Jahre alt.

Wenn es schon Geburtstag hat, sollte man das Kind auch bei seinem vollen Namen nennen. ASTRO-CREEP: 2000 - SONGS OF LOVE, DESTRUCTION AND OTHER SYNTHETIC DELUSIONS OF THE ELECTRIC HEAD ist das vierte und letzte Album von White Zombie und knackt heute sein 30-jähriges Bestehen. Viele bekannte Namen arbeiteten an ASTRO-CREEP: 2000 Nachdem bereits der Vorgänger LA SEXORCISTO: DEVIL MUSIC VOLUME ONE (1992) ein Erfolg war, legte die Band rund um Rob Zombie noch eine Schippe drauf. Für die Produktion heuerten sie Terry Date an, der bereits mit Bands wie Pantera, Soundgarden oder den Deftones gearbeitet hat. Nach drei Monaten…