BAD LOVERZ HOLEN ZUM DRITTEN SCHLAG AUS UND VERÖFFENTLICHEN NEUE SINGLE „LIVIN’ ON A PRAYER“. IM HERBST AUF TOUR MIT SALTATIO MORTIS.

Nach ihren gefeierten Neuinterpretationen von The Look und Hangover legen die BAD LOVERZ jetzt nochmal eine Schippe drauf – mit ihrem dritten Streich: Livin’ on a Prayer! Der Bon-Jovi-Klassiker bekommt von den Glamrockern aus Los Angeles ein fulminantes Update, das direkt ins Herz (und in die Faust) geht. Mit donnernden Drums, rotzigen Gitarren und einer Stimme, die nach Stadion schreit, katapultieren BAD LOVERZ den Kultsong der 80er mitten ins Hier und Jetzt. Die Energie? Ungebremst. Die Attitüde? 100 % Rock’n’Roll. Die Botschaft? We’re halfway there – and not slowing down! Wer dachte, man könne einen Rock-Klassiker nicht noch größer machen, wird hier eines Besseren belehrt: Die…