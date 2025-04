Lzzy Hale, Courtney LaPlante und Cristina Scabbia berichten im Spotify-Roundtable "Woman Of Metal" über ihre Erfahrungen als Frauen im Metal.

Nicht mehr ganz pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März hat Spotify drei Sängerinnen zur Gesprächsrunde "Women Of Metal: Roundtable" eingeladen. Spiritbox-Frontfrau Courtney LaPlante, Halestorm-Röhre und -Gitarristin Lzzy Hale sowie Lacuna Coil-Vokalistin Cristina Scabbia schnacken darüber, was Frauen in der Welt des Heavy Metal alles erleben, überstehen und wahrnehmen (Video siehe unten). We won’t shut up! Spotify kommentiert hierzu: "Sie haben nicht auf Erlaubnis gewartet, sie haben sich ihren eigenen Weg gebahnt. Courtney La Plante, Lzzy Hale und Cristina Scabbia sprechen offen über ihre Reise im Metal, das Durchbrechen von Hindernissen und das Umwandeln des Genres durch ihre Leidenschaft, ihr Können und…