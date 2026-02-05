Anette Olzon geht seit mehr als einem Jahrzehnt mal wieder in Europa auf Tour — mit zwei Nightwish-Alben im Gepäck.

Anette Olzon geht wieder auf große Europatour — und zwar zum ersten Mal seit 2012. Somit hat die Wartezeit von über zehn Jahren diesen Sommer ein Ende. Doch damit nicht genug: Auf der Konzertreise widmet sich die Schwedin den zwei Studioalben, die sie mit Nightwish aufgenommen hat: DARK PASSION PLAY (2007) sowie IMAGINAERUM (2011). Darüber hinaus hat die Sängerin noch ein paar Überraschungen in petto, heißt es. Historische Tour "Fans können eine nostalgische und hochenergetische Reise erwarten — inklusive Hits wie ‘Amaranth’, ‘Bye Bye Beautiful’, 'Storytime’ oder ‘The Poet And The Pendulum’", heißt es von Seiten Anette Olzons. "Bemerkenswert ist,…