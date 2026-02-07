Toggle menu

H-Blockx live in Jena 13.03.2026

Künstler: H-Blockx

MTV: App lässt klassisches Musikfernsehen wieder aufleben
Ein MTV-Logo aus dem Jahr 1982
Die MTV Rewind-App macht all jene glücklich, die noch die glorreichen Tage des Musikfernsehen miterlebt haben.
Das erste Musikvideo überhaupt, das MTV am 1. August 1981 ausgestrahlt hat, war bekanntlich ‘Video Killed The Radio Star’ von The Buggles. Heute lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet: YouTube hat das Musikfernsehen getötet, an dessen Glanzzeiten sich Kinder der Achtziger und Neunziger Jahre mit Freuden erinnern. Dazu gehört auch ein Programmierer, dem ein gescheites Musik-TV gefehlt hat — und aus diesem Grund hat er eine App programmiert, mit der er die alten Zeiten wieder aufleben lässt. Musikvideoparadies Derzeit findet sich das von Flexasaurus Rex entwickelte MTV Rewind-Portal auf wantmymtv.xyz, wo die Zuschauer unter…
