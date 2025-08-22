In der Septemberausgabe durchleuchten wir ausführlich das neue Helloween-Album. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Wacken Open Air und vieles mehr.

Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2025 ab dem 22.08.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Helloween Dass sich Helloween zusammengerauft haben und zu siebt zu neuen Höhenflügen ansetzen, ist seit HELLOWEEN (2021) wohlbekannt. Wie genau die interne Dynamik funktioniert, welche Themen die Hamburger Kürbisse verhandeln, mit welchen Mitteln sie ihre Musik gestalten und wie sie in diesem Zeitalter relevant bleiben, erfuhr Katrin Riedl im Gespräch mit allen sieben Band-Mitgliedern. Ozzy Osbourne Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne. Unser ehemaliger Chefredakteur Thorsten Zahn erinnert an die Legende. Knorkator Neue Platte…