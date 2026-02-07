Yungblud hat sich nach dem Shitstorm wegen des gemeinsamen Fotos mit Till Lindemann (Rammstein) zu Wort gemeldet.

Zuletzt musste Yungblud Kritik einstecken. Der britische Musiker war kürzlich in Australien auf Tour — und hatte sich dabei zu einem gemeinsamen Foto mit einem zumindest hierzulande durchaus heiklen Künstler hinreißen lassen: Und zwar mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann, der jüngst ebenfalls in Down Under unterwegs war. Nachdem sich einige Fans darüber echauffiert und enttäuscht gezeigt hatten, hat Dominic Richard Harrison, wie der Pop-Star mit bürgerlichem Namen heißt, nun ein Statement hierzu abgegeben. Hätten wir das geklärt "Ich hatte absolut keine Ahnung", stellt Yungblud in einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Audiomitteilung bei Instagram klar. "Offensichtlich treffe ich momentan jeden Tag viele Menschen,…