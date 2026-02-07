Wer es satthat, die liebsten Metal-Songs alleine in der Dusche zu trällern, sollte beim Metalchor e.V. vorbeischauen. Der NDR berichtet.

Chor = Engelsstimmen und Kirchenmusik? Fehlanzeige! Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet im Hamburg Journal über den härtesten Chor Deutschlands. Der Metalchor e.V., bestehend aus den Hamburger Tunes Of Darkness und den Lübecker Northern Ravens, soll am 23. Januar die Markthalle zum Beben bringen. Das NDR-Porträt über die Chöre gibt es in der Mediathek des Senders zu sehen. Metallische Stimmgewalt Auf der Website des Vereins heißt es: "Gemeinsam feiern wir stimmgewaltig die geilste und härteste Musik der Welt: Rock und Metal! So divers wie die Rock- und Metalszene eben ist, singen wir gemeinsam Hymnen, Thrash-Kracher, Speed-Nummern, Folk-Balladen und melodischen Power Metal. Bedingung: Jeder…