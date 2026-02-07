Zu welchem Gerne gehörte David Bowie? An seinem zehnten Todestag decken wir auf, warum diese Frage unmöglich zu beantworten ist.

Zehn Jahre ohne David Bowie - und trotzdem wirkt es, als hätte er unsere Welt erst gestern verlassen. Wie ein Gestaltenwandler erschuf er Personae, verbrannte sie wieder und bewies wie kein Zweiter, dass Identität ein fragiles Konstrukt ist. Kaum ein Künstler hat es geschafft, so viele Musik-Genres zu infizieren wie er. Ein Jahrzehnt nach seinem Tod weilt sein Geist noch immer mitten unter uns - und seine Spuren führen tief hinein in die DNS der härteren Musik. Warum David Bowie für Rock und Metal wichtiger ist, als manche zugeben David Bowie musste nie laut sein, um die Szene zu erschüttern.…