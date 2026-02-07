Battle Beast und Sängerin Noora Louhimo haben in einem gemeinsamen Statement bekanntgegeben, ab sofort getrennte Wege zu gehen.

Gerade noch waren Battle Beast auf großer Europatournee, da verkünden die Finnen via Social Media, dass es die letzte mit Frontröhre Noora Louhimo gewesen ist. Die Sängerin will sich ab sofort auf ihre Laufbahn als Solokünstlerin konzentrieren. 13 Jahre war Louhimo das Gesicht und die Stimme der Power Metal-Formation. Sechs Studioalben sind aus dieser Zeit hervorgegangen – zuletzt STEELBOUND, das erst im Oktober erschien. Neue Wege Im gemeinsamen Statement heißt es: „Wir bedauern ihren Weggang sehr, unterstützen aber voll und ganz ihre Entscheidung, neue kreative Wege zu beschreiten – etwas, das ihr der anspruchsvolle Zeitplan mit Battle Beast nicht in…