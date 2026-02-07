Wie hat sich die Metal-Welt 2025 entwickelt? Wir wagen einen Blick in die Branche und versuchen uns an einer Analyse des Zeitgeists.

Die Welt ist im Wandel, und an der Metal-Industrie geht das nicht spurlos vorbei. Wirft man einen Blick in die Label-Welt, ist der Umbruch besonders stark zu spüren: Einstige Branchen-Riesen setzen verstärkt auf digitale Veröffentlichungen oder „den Katalog“ (aka Re-releases) und entlassen hinter den Kulissen jede Menge über Jahr(zehnt)e etabliertes Personal. Diese Entscheidungen mögen ihre Gründe haben, kommen aber verständlicherweise nicht sonderlich gut an und zwingen Bands mit (auch oder vor allem) an physischen Tonträgern interessieren Zielgruppen zum Überdenken ihrer Strategien. Auf den Markt (und damit ins Interessensgebiet der Labels) drängen heute nicht nur unzählige KI-Bands, die Streaming-Portale fluten und…