Slayer wollen ein Black Sabbath-Cover zum Besten geben, wenn die Heavy Metal-Ikonen zum letzten Mal auf der Live-Bühne stehen.

Beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne und den in Originalbesetzung auftretenden Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham sind bekanntlich auch Slayer mit von der Partie. Laut Gitarrist Kerry King haben die Thrasher dabei vor, den Heavy Metal-Legenden ein besondere Ehre zu machen. So will das Quartett ein Black Sabbath-Cover vortragen. Hand des Verderbens? "Das ist ein wichtiger Tag", gibt der Slayer-Chef im Interview bei SPIN zu Protokoll. King und Drummer Paul Bostaph hätten den auserkorenen Black Sabbath-Track bereits zusammen geprobt. "Ich glaube, das wird ein riesiger Moment für die Fans werden. Aber es wird auch ein riesiger Moment für mich…