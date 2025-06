Heute wird der Thrash-Titan und Overkill-Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth 66 Jahre alt. Wir blicken zurück und nach vorne.

Bobby "Blitz" Ellsworth ist ein Urgestein der US-amerikanischen Thrash Metal-Welt. Der Overkill-Frontmann feiert heute den für jeden Metalhead wichtigsten Geburtstag: Er wird 66(6) Jahre alt. In Bobby Blitz’ Leben gab es einige Momente, die beinahe dafür gesorgt hätten, dass er diesen Tag nicht mehr erlebt. Der Sänger ist ein zäher Kämpfer, der seit den frühen Achtzigern bei jedem Auftritt die gleiche Energie an den Tag legt. Krebs, Schlaganfall, Lungenentzündung... 2002 wäre ihm dies fast zum Verhängnis geworden. Mitten im Set erlitt er einen Schlaganfall. In einem Interview mit Metal Rules erzählte er: "Das Schöne an einem Schlaganfall ist, dass man…