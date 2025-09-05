Live-Musik auf der Couch genießen — das ist am Mittwoch möglich. Denn Arte strahlt die diesjährige Hellfest-Show von Judas Priest aus.

Wer es diesen Sommer nicht zu einem Konzert von Judas Priest schafft, der kann sich Rob Halford, Scott Travis, Ian Hill, Richie Faulkner und Andy Sneap auch vom heimischen Sofa aus reinziehen. Denn Arte hat mal wieder eine ordentliche Ladung "Metal im TV" parat. So überträgt der Fernsehsender am morgigen Mittwoch, den 16. Juli 2025 um 22:50 Uhr die 14 Songs umfassende Live-Show des britischen Quintetts vom diesjährigen Hellfest, welche erst am 21. Juni im französischen Clisson über die Bühne gegangen ist (Setlist siehe unten). Noch nie so gut wie heute Von Seiten Artes heißt es zum Auftritt der Heavy…