Im neuen Sammelband von Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer und Tom Naber werden Metal-Festivals wie das Wacken genau unter die Lupe genommen.

Metalheads machen das Genre, die Szene und dazugehörige Festivals wie Wacken oder das Summer Breeze zu ganz besonderen Orten - so viel ist klar. Was die Metal-Gemeinschaft aber bewegt, wie sie kommuniziert, wie die Wirtschaft dahinter tickt und wie sich Festivals in Zukunft entwickeln könnten, wird in ‘Menschen, Marken, Moshpits’ wissenschaftlich genauer untersucht. Im Fokus sind "Wirtschaftliche und kommunikative Aspekte von Open-Air-Veranstaltungen am Beispiel von Metal-Festivals in Deutschland". Die drei "M"s Das Buch von Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer und Tom Naber ist in Zusammenarbeit mit der IST-Hochschule für Management im Rahmen eines Roundtable-Gesprächs entstanden und widmet sich in insgesamt…