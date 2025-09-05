Ilan Rubin, der bis vor Kurzem noch bei Nine Inch Nails trommelte, sitzt nun bei den Foo Fighters am Schlagzeug.

Nine Inch Nails und die Foo Fighters haben Schlagzeuger getauscht. Josh Freese wurde im Mai dieses Jahres von Dave Grohl und Co. gefeuert. Nun kehrt er nach 17 Jahren wieder zu Trent Reznor zurück. Damit der Tausch perfekt ist: Bei den Foo Fighters nimmt dafür Ilan Rubin Freeses Platz an den Drums ein, wie schon seinerzeit bei Nine Inch Nails. Mit ihnen wurde Rubin 2020 in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen. Damals war er 32 Jahre alt und gilt somit als jüngster Musiker, der das geschafft hat. Das Wunderkind Trotz seines jungen Alters bringt Ilan Rubin schon…