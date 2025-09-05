Toggle menu

Hamburg Blues Band live in Lößnitz 07.02.2026

Künstler: Hamburg Blues Band

Possessed: Keine Strafe für Polizist, der Brian Montana tötete
Possessed
Possessed-Originalgitarrist Brian Montana wurde während eines Schusswechsels von der Polizei getötet. Dem Schützen droht keine Anklage.
San Francisco, am 28 April 2025: Brian Montana, der ursprüngliche Gitarrist der Death Metal-Pioniere Possessed, geriet in den frühen Abendstunden mit einem Nachbar aneinander. Der Streit eskalierte, sodass mehrere Notrufe aus der umliegenden Nachbarschaft bei der Polizei eingingen. Als die Beamten eintrafen, hatte Montana bereits damit begonnen, „aktiv auf ein bewohntes Haus zu schießen.“ Etwa 25 Minuten dauerte der Schusswechsel zwischen Montana und den Polizisten, bis er „wirksam unschädlich“ gemacht wurde. Brian Montana erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. [Originalmeldung vom 02. Mai 2025] Gewalt und Gegengewalt Seither liefen Ermittlungen gegen Officer Jeffrey Lee, den Polizisten, der den tödlichen Schuss abfeuerte.…
