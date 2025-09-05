Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 15.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Warmen, Mono Inc. und Incite.

Unleashed Das neue und bereits 15. Studioalbum ist ein kraftvoller Beweis für ihre unerschütterliche Hingabe zu ihrer eigenen Geschichte. (Hier weiterlesen) Hammer King Auch MAKE METAL ROYAL AGAIN pendelt zwischen Hammerfall und Powerwolf, wobei Frontmann Titan Fox V mit seiner so glockenhellen wie variablen Stimme eines ihrer Alleinstellungsmerkmale darstellt. (Hier weiterlesen) Rise Against Von Anfang an war klar, dass Rise Against einiges anders machen wollen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Augustausgabe mit weltexklusiver Motörhead-Vinyl-Single sowie der am 22.08.2025 erscheinenden METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7"-Vinyl. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen,…