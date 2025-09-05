Das letzte Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath wird zur vielleicht größten Metal-Feier des Jahrzehnts. Unser Autor war dabei.

„We're not here to say goodbye, we're here to say THANK YOU.“ Besser bringt es an diesem Abend niemand auf den Punkt als Scott Ian beim Auftritt von Anthrax. Eine tiefe Verbeugung vor Ozzy Osbourne, der sich mit diesem Event endgültig von der Bühne verabschiedet – und wie. Selbst die Wettergötter zollen Respekt: 45.000 Fans in Birmingham und über fünf Millionen Zuschauer im Livestream reiben sich ungläubig die Augen bei dem, was da aufgefahren wird. Schon die Ankündigung von Mastodon als erste Band sorgt für offene Münder – Mastodon als Opener! Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Neun Stunden Programm, dank…