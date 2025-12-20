Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hammer King live in Langenthal 16.01.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Hammer King

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Death Metal-Sängerin begeistert bei ‘The Voice Of Germany’
Video thumbnail for youtube video xaftu2zytoc
Die 25-jährige Lisa Asante begeistert mit Death Metal-Versionen von ‘Let It Go’ und ‘Durch den Monsun’ im TV.
Metal im TV, und das in überraschend, unterhaltsam und cool: Sängerin Lisa Asante begeistert derzeit das Publikum von ‘The Voice Of Germany’ mit starker Gesangsstimme - und brutalen Death Metal-Growls! Anfang Oktober war Lisa Asante erstmals bei ‘The Voice Of Germany’ zu sehen und zu hören - in einem rosa Kleid erklärt die 25-Jährige vor ihrem Auftritt, wie sie an den Song ‘Let It Go’ aus dem Disney-Film ‘Frozen’ herangehe: "Wenn ich den Song singe, dann versuche ich mich auch in die Welt von Anna und Elsa hineinzuversetzen, um den Song dann eben auch dementsprechend rüberzubringen." Disney goes Death Metal…
Weiterlesen
Zur Startseite