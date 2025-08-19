Die Running Order des Wacken Open Air 2025 sorgt für Klarheit im Metal-Dschungel aus zehn Bühnen.

Keine 20 Tage vor dem Festival wurde der Wunsch der Metalheads erfüllt: Das Wacken Open Air (30.7.-2.8.2025) hat seine Running Order veröffentlicht. Die Freude ist groß - ein bisschen gemeckert wird eh immer. Nicht erschrecken: Die ersten Einträge der Running Order stehen schon für Sonntag, den 27.7.2025. Ihr habt euch nicht in der Woche geirrt - es handelt sich um das beginnende musikalische Nebenprogramm für die zahlreichen Frühanreisenden. Bespielt wird hier der Landgasthof ("LGH Clubstage") und die kleine "Welcome To The Jungle"-Bühne; an den Folgetagen kommt die "Wasteland"-Stage hinzu. Am Mittwoch 30.7. geht es dann richtig los, vor allem mit…