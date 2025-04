Du willst bei METAL HAMMER reinschnuppern, während der Festival-Saison als Praktikant (m/w/d) in der Redaktion arbeiten und Musikjournalismus kennen lernen? Dann mach doch! Alle Infos zum Sommer-Praktikum.

Beendet Ausschreibung: Praktikum in der METAL HAMMER-Redaktion Deine Leidenschaft ist Metal, Du willst als Journalist über Musik berichten, einen Fuß in die Welt der Medien setzen und METAL HAMMER während der Open Air-Saison in der Redaktion und auf Festivals unterstützen? Dann bietet Dir METAL HAMMER in Berlin die tolle Chance, Redaktionsarbeit hautnah kennenzulernen: Was dich im Praktikum erwartet: – direkte, aktive Mitarbeit in der Redaktion eines Monatsmagazins und einer Website – Pack mit an und unterstütze METAL HAMMER auf Festivals, bei Konzerten und Events – Verfasse Reviews, Meldungen, Interviews, Konzertberichte, Specials – wir wollen deine Talente erkennen und fördern –…