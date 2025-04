Das fünfte Celtic Frost-Album VANITY/NEMESIS markierte das vorläufige Band-Ende. Heute feiert das Album seinen 35. Geburtstag.

1990 erschien mit VANITY/NEMESIS nicht nur das fünfte Studiowerk von Celtic Frost, sondern auch das letzte vor ihrer 13 Jahre andauernden Trennung. Die Arbeiten an dem Album waren geprägt von den gemischten Kritiken, die der Vorgänger COLD LAKE erhalten hatte. Davon ließen sich Celtic Frost jedoch nicht beeindrucken, erzählte Frontmann Tom Warrior kurz nach der Veröffentlichung in einem Interview während der Fernehsendung ‘Headbangers Ball’. "Es ist einfach typisch für uns, unberechenbar zu bleiben und das zu tun, was wir möchten. Wir richten uns nicht nach kommerziellem Erfolg, sondern nach unseren Gefühlen." So wurde aus VANITY/NEMESIS ein Album, das sich irgendwo zwischen…