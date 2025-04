Laut Bill Kelliher von Mastodon hat es sich schon länger abgezeichnet, dass Brent Hinds nicht mehr richtig zur Band passt.

Es war die Überraschung des vergangenen Wochenendes: Mastodon und Brent Hinds machen keine gemeinsame Sache mehr. Die Prog-Metaller verkündeten den Abgang des Lead-Gitarristen nach 25 Jahren. Nun hat sich Rhythmusgitarrist Ben Kelliher zum ersten Mal zu der personellen Entscheidung geäußert. Demnach sei es einfach an der Zeit gewesen, getrennte Wege zu gehen. Auseinandergelebt "Was kann man über das Vermächtnis von Mastodons ersten 25 Jahren mit Brent sagen?", gibt Kelliher im Interview bei Guitar World zu Protokoll. "Es war ein spaßiger, wilder Ritt -- das ist sicher. Wir haben viele Sachen erreicht, die ich mir in einer Million Jahren niemals hätte vorstellen können.…