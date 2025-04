Dirkschneider haben den Accept-Albumklassiker BALLS TO THE WALL mit mehreren Originalmitgliedern neu aufgenommen und illustre Gastsänger zum Duett gebeten.

Das komplette Interview mit Dirkschneider findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Die berühmten Dierks Studios in Stommeln an einem bitterkalten Tag Mitte Januar 2025. METAL HAMMER ist heute hier eingeladen, um einer exklusiven Präsentation beizuwohnen. Es geht um Dirkschneider, die Band des früheren Accept- beziehungsweise heuti­gen U.D.O.-Sängers Udo Dirkschneider, der seinen Album­klassiker BALLS TO THE WALL neu aufgenommen hat. Das Besondere daran: Die Musiker haben die Arrangements der Songs zwar unverändert gelassen, die gesanglichen Parameter jedoch grundlegend neugestaltet. Zu diesem Zweck…