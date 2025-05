Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Parkway Drive, Kadavar, Sodom sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Gaupa 'Ten Of Twelve' Goya 'Depressive Episode' Jinjer 'Fast Draw' Kadavar 'Scar On My Guitar' Kissin' Dynamite 'Queen Of The Night' Nestor 'In The Name Of Rock'n'Roll' Of Mice & Men 'Another Miracle' Orbit Culture 'The Tales Of War' Orthodox 'Keep Your Blessings' Parkway Drive 'Sacred' Polaris 'Nightmare' (live) Reliquiae 'Korinth' Sodom 'Witchhunter' Unantastbar 'Ich warte auf dich' Vicious Rumors 'Bloodbath' Warkings 'Genghis Khan' (feat. Orden Ogan) Zahn 'Bain de Soleil'