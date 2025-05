‘Spinal Tap II: The End Continues’ ist der langersehnte Nachfolger der Mockumentary ‘This Is Spinal Tap’ (1984). Nun ist das Datum des Kinostarts bekannt.

Hätten sie noch ein Jahr gewartet, wäre die Fortsetzung von ‘This Is Spinal Tap’ die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. So können sich Fans der vor 41 Jahren erschienenen Mockumentary rund um die fiktive Heavy Metal-Band Spinal Tap freuen, dass Teil zwei noch dieses Jahr erscheinen wird. Das Warten hat ein Ende Am 12. September ist es so weit, und die US-amerikanischen Kinolautsprecher werden voll aufgedreht. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden, ein Datum für die Veröffentlichung der deutschen Version ist noch nicht bekanntgegeben. Glücklicherweise wird der Film aber auf Streaming-Plattformen…