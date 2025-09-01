Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hearts Hearts live in Übersee/Chiemsee 19.09.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Hearts Hearts

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Nicko McBrain (Iron Maiden) spielt wieder Konzerte
Iron Maiden-Drummer Nicko McBrain 2017 in der Late Night Show von Seth Meyers
Das Live-Geschäft mit Iron Maiden traut sich Nicko McBrain nicht mehr zu. Dennoch wird der Drummer noch in diesem Monat die Bühne rocken.
Nicko McBrain ist zwar immer noch Mitglied von Iron Maiden, tritt allerdings bekanntlich nicht mehr mit den Heavy Metal-Veteranen auf. Nach einem überstandenen Schlaganfall fühlte sich der heute 73-Jährige den Anforderungen von Tourneen nicht mehr vollends gewachsen. Nun zieht es den Schlagzeuger allerdings wieder auf die Bühne — jedoch nicht mit den Eisernen Jungfrauen. Vielmehr handelt es sich um Titanium Tart (der eigenen Band von Nicko McBrain), mit der er an vier Terminen in Florida (wo sich der Musiker niedergelassen hat) immerhin Musik von Iron Maiden zu Gehör bringt. Zusammen mit Bassist Rob Stokes, Keyboarder Eldad Kira, Sänger Paolo Velazquez…
Weiterlesen
Zur Startseite