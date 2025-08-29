Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Heaven Shall Burn live in Berlin 13.03.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Heaven Shall Burn

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Heaven Shall Burn: Letzte Bastion
Heaven Shall Burn
Wenn es einer Band gelingt, in ihrer Musik gesellschaftliche Probleme anzusprechen und den Finger in die Wunde zu legen, dann Heaven Shall Burn.
Das komplette Interview mit Heaven Shall Burn findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Rückkehr zu den Wurzeln Doch wie passen die Antikriegsbotschaften und Loblieder auf persönliches Engagement zum romantisch verklärten Bild vom röhrenden Hirsch auf Eliran Kantors einmal mehr herausragendem Artwork und den im Thüringer Wald geschossenen Pressefotos? Beides scheint eher zum Heimatbegriff des anderen politischen Lagers zu passen, das sein Zuhause gegen alle „Einflüsse von außen“ verteidigen will. Eine kalkulierte Provokation der eigenen Blase? Die Band selbst musste Marcus Bischoff…
Weiterlesen
Zur Startseite