Bassist Christian Olde Wolbers (Ex-Fear Factory) steigt nach sechs Jahren bei Vio-Lence aus, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren.

Es scheint, als ob sich jedes Jahr ein Band-Mitglied von Vio-Lence verabschiedet. Nachdem vergangenes Jahr Phil Demmel seinen Ausstieg verkündet hatte, ist 2025 Christian Olde Wolbers an der Reihe. Der gebürtige Belgier will sich auf seine Solokarriere konzentrieren sowie die Rolle als Produzent. Derzeit arbeitet er an einem Live-Album von Cypress Hill mit dem London Symphony Orchestra. Auf seinem Instagram-Kanal postet Christian Olde Wolbers ein Foto von sich und seinen ehemaligen Vio-Lence-Kollegen Sean Killian, Phil Demmel und Perry Strickland und schreibt dazu: „Ich möchte diesen drei Jungs hier für 6 Jahre bei Vio-Lence danken. All die knallharten Typen hier, die…