Killswitch Engage veröffentlichen in Kürze ihr neues Album THIS CONSEQUENCE. Frontmann Leach spricht nun über die größte Schwierigkeit bei der Produktion.

In Kürze erscheint THIS CONSEQUENCE, das neunte Album von Killswitch Engage. Seit 2019 warten Fans sehnsüchtig auf neue Musik. Das liegt unter anderem daran, dass es sich, wie Frontmann Jesse Leach auf Instagram verkündete, bei dem neuen Werk um "bei Weitem das schwierigste" handelt, was die US-Amerikaner je veröffentlicht haben. In einem neuen Interview mit United Rock Nations spricht Leach über die größte Schwierigkeit, die Killswitch Engage bei der Produktion zu überwinden hatten. "Ich glaube in meinem Fall ist es, dass ich im weitesten Sinne relevant bleiben wollte. Ich nutze dieses Wort nur sehr vage, und meine relevant für mich…