Die Mittelalter-Metaller Feuerschwanz lassen nichts anbrennen und legen mit KNIGHTCLUB Ende Juli ein weiteres Studioalbum nach.

Feuerschwanz machen derzeit schon mit ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) von sich reden. Bei ‘Chefsache ESC 2025 -- Wer singt für Deutschland’ zogen die Metaller aus Franken jüngst ins Finale ein, welches am kommenden Samstag, den 1. März stattfindet -- live zu sehen bei der ARD. Nun legen Hauptmann und Co. nach: Nachdem Feuerschwanz beim Halbfinale bereits ihren neuen, potenziellen ESC-Track ‘Knightclub’ vorgestellt haben, kündigt die Band nun das zugehörige Studioalbum KNIGHTCLUB an. Der mittlerweile zwölfte Longplayer des Oktetts erscheint am 25. Juli 2025 über Napalm Records. Laut dem Label ist die Platte "geprägt…