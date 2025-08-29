Wer sich auf so ein Schwergewicht wie Slipknot einlässt, dem bleibt laut Drummer Jay Weinberg nichts anderes übrig, als all-in zu gehen.

Der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg hat in einem aktuellen Interview mit Drummer's Review darüber sinniert, wie er damals daran herangegangen ist, mit Corey Taylor und Co. zu musizieren. Laut dem derzeitigen Suicidal Tendencies-Drummer habe er dies mit "100 Prozent Beharrlichkeit, Fokus, Elan und Respekt" getan. Das geht nur: Auf Ganze gehen "An Musik heranzugehen, sei es das reine Erschaffen oder bei einem bereits existierenden Projekt einzusteigen und dessen Geschichte zu verstehen und zu respektieren — das ist mir alles sehr wichtig", holt Jay Weinberg aus. "Präsent im Augenblick zu sein und durch Inspiration zu spielen, aber auch die Vergangenheit zu…