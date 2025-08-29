Brent Hinds lebt nicht mehr. Der ehemalige Lead-Gitarrist von Mastodon hatte auf seinem Motorrad einen Verkehrsunfall.

Das ist zutiefst tragisch: Nach seinem unfreiwilligen Abgang bei Mastodon — über den er sich zuletzt erneut stark verbittert zeigte — ist Brent Hinds nun gestorben. Wie Atlanta News First berichtet, kam der Gitarrist bei einem Verkehrsunfall ums Leben. In der Nacht vom Mittwoch (20. August 2025) um 23.55 Uhr Ortszeit war der Musiker auf seiner Harley unterwegs, als die Fahrerin eines BMW SUV beim Abbiegen die Vorfahrt gegenüber dem Lockenkopf nicht gewährte. Nicht mehr zu retten In Folge konnte der Gerichtsmediziner des Fulton County nur mehr den Tod von Brents Hinds feststellen. Der Sludge-Progger wurde lediglich 51 Jahre alt.…