Mit LOAD haben Metallica das nächste Album remastered und in etlichen Varianten neu veröffentlicht.

LOAD brachte 1996 die Metallica-Fans zum Toben – 29 Jahre später lässt sich gelassener und wohlwollender auf die von Hard-, Alternative-, Blues- und Southern Rock beeinflussten Songs blicken; erst recht in dieser Wagenladung von Neuauflage: Im Stil der fünf Vorgängeralben erscheint LOAD neu in zahlreichen Varianten. Uns liegen die Tracks der 3-CD-Version zum Review vor. Durch das Remastering klingen die Stücke fetter und klarer denn je und offenbaren bislang womöglich überhörte Details. Die rund eine Minute längere Version des Rausschmeißers ‘The Outlaw Torn’ (bislang nur auf einer B-Seite erhältlich gewesen) bleibt der Vinylfassung vorbehalten; eine Alternativversion hat es allerdings auf…