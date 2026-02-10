Weihnachten wird nun noch festlicher — dank Metallica. Denn James Hetfield trägt ein besinnliches Gedicht vor.

Metallica wissen, wie sie ihre Fans bei Laune halten. Außerdem sind sich die "Four Horsemen" im Klaren darüber, wie sie am besten ihre Stärken ausspielen. Und rechtzeitig zum Fest der Liebe macht das Quartett beides -- in famoser Manier! Denn James Hetfield packt seine geniale Reibeisenstimme aus und liest eine bekannte Weihnachtsgeschichte vor. Erzählerisches Geschenk Genau genommen handelt es sich bei ‘A Visit From St. Nicholas’ (deutscher Titel: ‘Als der Nikolaus kam’) um ein Weihnachtsgedicht. Verfasst hat es der US-amerikanische Autor Clement Clarke Moore im Jahr 1822. Und "Papa Het" liest das Dichtwerk nun vor. Zunächst war die Chose am…