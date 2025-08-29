Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx hat es in jüngeren Jahren ordentlich krachen lassen. Inzwischen nehme er seine Gesundheit jedoch sehr ernst.

Die Achtziger waren eine wilde Zeit für aufstrebende Bands wie Guns N’ Roses, Ratt, Poison und Mötley Crüe. Sex, Drugs & Rock’n’Roll waren an der Tagesordnung – für manche mehr, für andere etwas weniger. Nikki Sixx fiel wohl in die erste Kategorie. Der Mötley Crüe-Bassist muss derart auf den Putz gehauen haben, dass er sich nach eigenen Angaben an nicht viel erinnern könne. Dabei wäre ihm dieser Lebensstil beinahe zu Verhängnis geworden. Einer zu viel Am Abend des 23. Dezember 1987 zog Nikki Sixx gemeinsam mit Slash und dem damaligen Guns N’ Roses-Drummer Steven Adler um die Häuser. Zur Party-Truppe…