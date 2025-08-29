Iron Maiden spielen am 15.07.2025 die zweite Deutschland-Show ihrer Tournee in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

[Update:] Unseren Konzertbericht von Iron Maiden live in Bremen lest ihr online. --- Am Dienstag, 15.07.2025 treten Iron Maiden im Rahmen ihrer "Run For Your Lives"-Tournee auf der Bürgerweide in Bremen auf. Es ist das zweite von sechs Deutschland-Konzerten; zuvor spielten sie eine Show in Gelsenkirchen. Nach Bremen geht es für Iron Maiden und ihre Fans weiter nach Frankfurt, Stuttgart und gleich zwei Mal auf die Waldbühne in Berlin. Hier findet ihr alle Informationen zur Show in Bremen.